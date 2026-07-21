Corriere dello Sport-Stadio: Il pacco di milioni che servono per far muovere Kean

Una pagina per la Fiorentina pubblicata dal Corriere dello Sport-Stadio.

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Il titolone è: “Kean Como chiama”. Sottotitolo: “Moise sta bene a Firenze: parte solo per 40 milioni”. Sommario: “Il club del lago, che giocherà la Champions, ha contattato gli agenti: per ora solo uno scambio di informazioni"

Nel segno di Dunga

Di spalla c'è: “Viery nel segno di Dunga: “Qui per il progetto Grosso un top”. In taglio basso sul clima attuale: ”Oltre 9mila abbonamenti già rinnovati".