La Hall of Fame del Museo Fiorentina arriva alla sua decima edizione e ci sarà anche un premio speciale alla memoria di Astori

Decima edizione della Hall of Fame del Museo Fiorentina. L’appuntamento è fissato presso l’Auditorium “Cosimo Ridolfi” di Intesa Sanpaolo, situato in Via Carlo Magno 7 a Firenze. La serata si terrà Martedì 21 novembre 2023 alle ore 20:30, offrendo ai tifosi viola e agli amanti del calcio un’occasione unica per celebrare i grandi nomi che hanno indossato la maglia viola e scritto pagine memorabili nella storia del calcio.

Una delle novità più significative di questa edizione è la seconda assegnazione del premio speciale “Bandiera del Calcio DA13”. Questo riconoscimento è dedicato alla memoria di Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso nel 2018. Il premio sarà consegnato al capitano di un’altra squadra italiana che abbia indossato anche la maglia Azzurra e che, con la sua condotta esemplare, incarna i valori morali e sportivi che Astori ha rappresentato in vita. Un tributo sentito a un grande uomo del calcio che ha lasciato un’impronta indelebile.