Ceccarini: "Per gennaio la Fiorentina può fare delle valutazioni su McKennie. Per la difesa ci sono due nomi dall'estero"

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di calciomercato, a Zona Mista su Rtv38 ha menzionato alcuni profili che potrebbero fare al caso della Fiorentina nel mercato di gennaio.

Due idee per la difesa viola

Partendo dalla difesa Ceccarini ha commentato: “Serviranno rinforzi per cercare di salvare la stagione, e questi dovranno essere trovati soprattutto per difesa. Tra le idee di mercato ci sono due portano all'estero: si tratta di Yerson Mosquera, classe 2001, del Wolverhampton e Zeno Van den Bosh, del 2003 e di proprietà dell'Anversa. Sono due difensori che potrebbero rimpolpare una retroguardia che al momento concede tanto”.

Mentre per il centrocampo…

Mentre per quanto riguarda il centrocampo ha indicato un nome su tutti: "Tra le suggestioni per gennaio occhio anche a Weston McKennie, centrocampista della Juventus in scadenza di contratto a giugno 2026, la Fiorentina potrebbe fare delle valutazioni. Anche per la mediana servirà fare un innesto di livello".