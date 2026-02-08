Solomon celebra il suo primo gol al Franchi e la dedica è subito per la moglie Dana FOTO

Un mese poco più in maglia viola e già due reti, oltre ad altre giocate che hanno dato sempre vivacità all'attacco viola: l'impatto di Manor Solomon c'è stato e ieri ha regalato un gran gol del momentaneo pari alla Fiorentina. L'israeliano ha ispirato anche l'azione del 2-1 e a fine gara è stato nominato come Mvp della gara. La sua dedica è andata allora subito alla compagna Dana e al figlio che presto arriverà: