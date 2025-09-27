Quest'oggi lo speaker radiofonico e grande tifoso della Fiorentina Gianfranco Monti, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare le insidie dietro la sfida di domani contro il Pisa.

“Se ho paura del Pisa? Non ho tanto paura di loro ma della Fiorentina: io non ho paura delle altre squadre ma della mia. Siamo una squadra importante, una bella squadra, e sono convinto che quest’estate sia stato fatto un ottimo mercato adesso però sta a loro dimostrare il reale valore del gruppo. Ci sono quei 2/3 giocatori che devono fare un click di cui la Fiorentina ha bisogno. L’allenatore fa l’allenatore ma in campo poi ci vanno loro”.

“Ci sono 3 giocatori che devono dare qualcosa in piu”

Ha sottolineato anche un particolare aspetto: “Adesso onestamente, non per fare il ruffiano, non è il tempo di dare tante colpe, ma solo di segnalare alcune cose: dai miei calciatori piu forti mi aspetto di piu, senno non sarebbero considerati superiori agli altri. Uno di questi è Fagioli. Mi dispiace perche nell’ultimo periodo ha dimostrato di avere un ballino di cemento sulle spalle, ma sei in Serie A in una piazza importante come Firenze ed è normale che ci si aspetti di piu da lui. Gli stessi Gudmundsson e Kean devono dare necessariamente qualcosa in piu ala Fiorentina; il centravanti è la nostra stella ed è chiaro che deve dimostrare che questo non è l suo valore”.

“Borja Valero nei giorni scorsi ha detto una cosa giustissima su questa squadra”

Ha anche aggiunto: “Spesso ho il piacere di parlare con ex giocatori, sia viola che non, e loro sono i primi a dire che c’è qualcosa che non va. Nei giorni scorsi ho sentito parlare Borja Valero, che ha detto cose entusiasmanti: a questa squadra servono giocatori con la testa, perchè poi quando vanno in campo non hanno bisogno di nessun consiglio o direttiva. In campo la posizione la devono trovare loro, sono loro a doversi trovare coi compagni e smarcarsi, Questo è il problema piu grande, dove la Fiorentina deve fare un salto di qualità: è tutto nelle teste dei giocatori”.

“Kean non può giocare con Piccoli, ma con Gudmundsson e Fazzini..”

Ha parlato nello specifico anche di Moise Kean: “In questo momento Piccoli si sta sbattendo, ma ancora non riesce a trovarsi con Kean. Credo che una coppia con Gudmundsson possa essere la miglior soluzione: a mio modo di vedere, per quello che hanno dimostrato finora, potrebbero essere la coppia giusta per scardinare la difesa del Pisa. Una soluzione che mi piacerebbe molto è però un’altra: vorrei vedere due trequartisti come l’islandese e Fazzini dietro alla spalle di Moise. Credo che possa essere una soluzione giusta: mi piacerebbe tanto vederli giocare tutti e tre insieme. Credo che la Fiorentina domani abbia la grande opportunità di riscattarsi e di far vedere che siamo una bella squadra, anche se le chiacchiere stanno a zero e a parlare sarà il campo”.

"Questa Fiorentina non si diverte piu"

Ha poi concluso: “Una delle cose che manca piu a questa squadra, esulando dall’aspetto tecnico tattico, credo che sia la voglia di divertirsi: il divertimento nel calcio credo che sia una delle cose piu fondamentali. Adesso la squadra sembra smarrita e impaurita. Non riesco a spiegarmi il motivo. IL Como domenica scorsa ci ha dimostrato quanto si divertono in campo, e i risultati lo dimostrano. Pioli dovrà esser bravo a far uscire la squadra da questo periodo di smarrimento”.