La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Braschi trascina un undici molto rimaneggiato

Se la gioca così la Fiorentina Primavera, l'ultima del 2025, per riprendersi il primato solitario della classifica del torneo Primavera 1. Oggi al Viola Park l'avversario della Fiorentina sarà il Cagliari, con calcio d'inizio alle 13 e il tecnico viola ha scelto questi undici, molto rimaneggiato e privo di Bertolini per squalifica. Per Sturli invece esordio in campionato, dopo le due presenze in Youth League:

Leonardelli; Trapani, Turnone, Sadotti, Sturli; Conti, Montenegro; Angiolini, Puzzoli, Atzeni; Braschi.