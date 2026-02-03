La Gazzetta dello Sport: Si vede la mano di Paratici, ha cambiato volto alla Fiorentina
C'è spazio per la Fiorentina all'interno de La Gazzetta dello Sport di oggi.
Sulla ‘rosea’ si parla di “Rivoluzioni d'inverno”. E in particolare: “Cinquina Fiorentina Esperienza e cross per la salvezza”. Sommario: “Il club chiude con 5 colpi: si vede la mano di Paratici, che ha cambiato volto alla squadra”.
Mercato buono per Galli
In taglio basso presente un'intervista a Giovanni Galli che dice: “Buono il mercato ma per salvarsi deve cambiare l'anima viola”. E infine in breve: “Oggi la ripresa Kean è pronto per fare il titolare”.
