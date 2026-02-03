La Gazzetta dello Sport: Si vede la mano di Paratici, ha cambiato volto alla Fiorentina

C'è spazio per la Fiorentina all'interno de La Gazzetta dello Sport di oggi.

Pagina 14

Sulla ‘rosea’ si parla di “Rivoluzioni d'inverno”. E in particolare: “Cinquina Fiorentina Esperienza e cross per la salvezza”. Sommario: “Il club chiude con 5 colpi: si vede la mano di Paratici, che ha cambiato volto alla squadra”.

Mercato buono per Galli

In taglio basso presente un'intervista a Giovanni Galli che dice: “Buono il mercato ma per salvarsi deve cambiare l'anima viola”. E infine in breve: “Oggi la ripresa Kean è pronto per fare il titolare”.