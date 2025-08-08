Da essere considerato un astro nascente settore giovanile della Fiorentina ad una carriera in Serie C. L'ex viola Carraro cambia aria nuovamente

Nel 2010 era considerato uno degli astri nascenti del settore giovanile della Fiorentina, con ambizioni importanti e di alto livello, ma gli ultimi quindici anni purtroppo non sono andati come tutti ci si aspettava. Stiamo parlando dell’ex centrocampista offensivo della Fiorentina Federico Carraro: il classe ’92 negli anni in Primavera sembrava potesse raggiungere in poco tempo la Prima squadra, ma al “contatto” con il calcio dei grandi il giocatore non ha mai confermato le ottime premesse.

Dopo 5 anni alla Feralpisalò il centrocampista passa al Gubbio

Dopo aver lasciato la Fiorentina a parametro zero nell’estate del 2013 Carraro ha alternato esperienze in Serie C lungo tutto lo stivale. E dopo le esperienza alla Feralpisalò e al Trapani, questo pomeriggio il centrocampista ha ufficializzato il nome della sua nuova squadra. Carraro è infatti ufficialmente un giocatore del Gubbio.

Questo il comunicato del club umbro:

“As Gubbio 1910 comunica di aver acquisito dalla società Fc Trapani a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Federico Carraro. Nato a Padova il 23 Giugno 1992, Carraro è un centrocampista che ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Padova per passare poi alla Fiorentina. Proprio con i viola Federico ha fatto il suo esordio nella massima serie nella stagione 2009 – 2010. Successivamente ha vestito le maglie di Modena, Pro Vercelli, Gavorrano, Pavia, Teramo, Imolese, Feralpisalò e Trapani”.