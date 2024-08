Giornata di presentazioni in casa Lazio, con i biancocelesti che hanno presentato alla stampa anche Gaetano Castrovilli, ex Fiorentina arrivato a Roma da svincolato dopo la fine del contratto con i viola. Queste le sue parole.

‘La mia posizione la deciderà il mister’

“Io mi alleno sempre a 100 all’ora, spingo al massimo in allenamento, ci penserà il mister a decidere la mia posizione. Se mi impiegherà come mezzala o sulla trequarti. Tutto parte alla testa, se non stai bene mentalmente le gambe non vanno”.

‘Vengo da un anno mezzo di buio totale, la Lazio è rinascita per me’

"Scegliere la Lazio è stato facile, l’ho voluta fortemente e sono molto felice. Ora sto bene, vengo da un anno e mezzo di buio totale, la Lazio è rinascita e non vedo l’ora di rimettermi in gioco. Sono stanco degli infortuni, spero di averli accantonati. Mi trovo bene se gioco, il ruolo è indifferente. Adesso sono all’80% perché ho iniziato la preparazione un po’ in ritardo rispetto agli altri. Nel calcio di oggi serve anche la quantità, non solo la qualità. Il mio obiettivo è di tornare in Nazionale".