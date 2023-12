Lutto in casa Fiorentina: si è spento uno degli storici Leoni di Ibrox, protagonista assoluto della vittoria in Coppa delle Coppe

Luigi ‘Gigi’ Milan ha militato nella Fiorentina dal 1960 al 1962 e oggi si è spento all'età di 86 anni. Alla famiglia e a tutti i cari dell'ex calciatore viola vanno le condoglianze della redazione di Fiorentinanews.com.



Di seguito il commento della pagina Facebook Associazione Storia Viola che ricorda l'ex centrocampista veneto

“Questa mattina ci ha lasciati improvvisamente Luigi Milan, ex calciatore della Fiorentina dal 1960 al 1962, successivamente allenatore e responsabile del settore giovanile della Viola. Di lui si ricorda particolarmente la doppietta realizzata nella gara di andata della finale di Coppa delle Coppe Rangers Glasgow - Fiorentina disputata il 17 maggio 1961 e vinta dalla Viola per 2 - 0, nonché il gol realizzato nella partita di ritorno della stessa finale giocata a Firenze il 27 maggio 1961, con il quale portò in vantaggio la Fiorentina, che superò gli scozzesi per 2 - 1”.

“Sarà ricordato per sempre come uno dei “Leoni di Ibrox”, ma anche e soprattutto per la sua educazione, per la sua signorilità, e per il suo attaccamento alla Fiorentina”.

Le esequie si terranno domani 9 dicembre alle ore 15,30 a Firenze, presso la chiesa dei Sette Santi, ubicata in Viale dei Mille.

Ciao Gigi, ci mancherai".