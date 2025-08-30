La Fiorentina tiene in standby Lindelof: per lo svedese non c'è deadline di mercato e serve prima trovare un club a Pablo Marì. In quattro sullo spagnolo
Non c'è fretta per Victor Lindelof, il difensore individuato dalla Fiorentina per completare il reparto arretrato, solo però una volta uscito uno degli attuali interpreti, secondo La Nazione. Lo svedese al momento è tenuto in standby infatti ma trattandosi di svincolato, i tempi per chiudere l'accordo potranno andare anche oltre lunedì.
Si cerca una soluzione per Marì
Entro tale data invece andrà trovata una sistemazione a Pablo Marì: sullo spagnolo ci sono almeno quattro club, tra cui il Torino. Difficile a questo punto che ad uscire possa essere Comuzzo, viste le cifre in ballo.
💬 Commenti (5)