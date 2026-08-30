Romano: "La Fiorentina ha sondato Folarin Balogun, contatti con gli agenti e il Monaco. La priorità però..."

Arrivano altre novità per quanto riguarda il calciomercato viola. Molto attivo in queste ultime ore il Ds viola Fabio Paratici, che deve ancora completare la rosa gigliata, in particolare nel reparto d'attacco.

Nome nuovo per l'attacco

L'esperto di mercato Fabrizio Romano, tramite un video sul proprio canale You Tube, ha rivelato ulteriori novità sulle trattative viola: “Occhio al nome di Folarin Belogun. La Fiorentina ha sondato l'attaccante degli Usa e del Monaco. In passato era stato un'idea dell'Inter, ma i viola in queste ore hanno fatto delle chiamate agli agenti del giocatore e anche al suo club". L'attaccante statunitense possiede anche il passaporto inglese, per cui non c'è nessun vincolo che negherebbe l'acquisto dei viola.

Obiettivo numero uno

“La priorità rimane comunque Joshua Zirkzee - prosegue il noto giornalista - ma è chiaro che a 48 ore dalla fine del mercato Paratici stia lavorando per tutelarsi”.