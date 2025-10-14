La formazione ufficiale dell'Italia: Piccoli si accomoda in panchina accanto a Pio Esposito
Da poco diramata la formazione titolare dell'Italia per la partita di questa sera contro Israele, gara valida per le qualificazioni al Mondiale.
Le scelte di Gattuso
Nessuna sorpresa per Gattuso, che orfano di Kean sceglie in attacco la coppia Retegui-Raspadori. Si siedono in panchina sia Piccoli che Pio Esposito. Ricordiamo che Nicolussi Caviglia sarà in tribuna non convocato.
La formazione dell'Italia
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Raspadori. A disposizione: Meret, Vicario, Gabbia, Spinazzola, Udogie, Orsolini, Piccoli, Pio Esposito, Cristante, Frattesi, Cambiaghi, Coppola. CT: Gennaro Gattuso
