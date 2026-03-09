Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina, così è un pianto
Tre le pagine sulla Fiorentina che ci sono stamani sul Corriere dello Sport-Stadio.
Pagine 22 e 23
Sulla partita di ieri il titolo è: “Il pari non salva dai fischi”. Sottotitolo: “Parma solido, Viola al sicuro ma al Franchi non può bastare”. Di spalla presente il commento: “Così è un pianto”.
Pagina 24
Spazio alle dichiarazioni con l'allenatore viola che dice: “Delusi ma...”. Sottotitolo: “Vanoli: ”Almeno siamo sopra la Cremonese". Infine leggiamo: “Senza Kean attacco fragile Nessun tiro Piccoli smarrito”.
