Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina, così è un pianto

Corriere dello Sport-Stadio

Tre le pagine sulla Fiorentina che ci sono stamani sul Corriere dello Sport-Stadio

Pagine 22 e 23

Sulla partita di ieri il titolo è: “Il pari non salva dai fischi”. Sottotitolo: “Parma solido, Viola al sicuro ma al Franchi non può bastare”. Di spalla presente il commento: “Così è un pianto”. 

Pagina 24 

Spazio alle dichiarazioni con l'allenatore viola che dice: “Delusi ma...”. Sottotitolo: “Vanoli: ”Almeno siamo sopra   la Cremonese". Infine leggiamo: “Senza Kean attacco fragile Nessun tiro Piccoli smarrito”. 

