Stretta sui lavori al Franchi: parte lo sprint sulla Fiesole. Il cronoprogramma in arrivo entro fine mese

Il Comune di Firenze è al lavoro per mettere a punto il cronoprogramma definitivo dei cantieri del primo lotto dei lavori allo stadio Artemio Franchi. Entro un paio di settimane, si legge stamani su La Nazione, dovrebbe vedere la luce la tabella di marcia che scandirà i tempi delle fasi di lavorazione.

Commisso

Il documento è atteso anche e soprattutto dalla dirigenza della Fiorentina. Il proprietario del club, Rocco Commisso, dovrebbe poterlo visionare durante la prima visita utile (probabile un suo ritorno a Firenze entro la fine del mese).

Lavori

I lavori saranno concentrati nella Fiesole e in due settori di Maratona e Tribuna. Tra gli interventi prioritari in questa prima fase dei lavori c'è la copertura della curva Fiesole, di metà Maratona e del lato nord della Tribuna, l'installazione di un sistema di dispositivi antisismici sull'anello strutturale esistente, la riprofilatura della Maratona (aumentare la larghezza dei gradoni) e poi l'installazione delle nuove sedute, parapetti e recinzioni, e il restauro della Tribuna principale.

Capienza e continuità di utilizzo

La capienza non sarà ridotta e verrà garantita la possibilità per la Fiorentina di giocare ancora al Franchi, senza ulteriori spostamenti in altre sedi. Ma per portare a compimento questo intento, serve una pianificazione millimetrica.