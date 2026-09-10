"Esonero di Grosso è il fallimento di tutti, nessuno però poteva aspettarsi dalla Fiorentina un avvio così deludente"

Il tecnico Ezio Capuano ha parlato a TMW Radio dell'esonero di Fabio Grosso, che lascia così il club viola dopo appena tre giornate, esprimendo da collega le sue sensazioni.

‘Un avvio così deludente non era prevedibile, però…’

“Mandare via un allenatore in Serie A, a Firenze, dopo tre giornate significa arrivare a un fallimento di tutti, non solo dell'allenatore. Sicuramente nessuno, compreso il sottoscritto, poteva aspettarsi un avvio così deludente della Fiorentina, soprattutto considerando le grandi aspettative. Però non si può mandare via un allenatore dopo tre giornate soltanto per i risultati sul campo”.

‘Addio frutto di dissapori’

"Penso che ci sia stato qualche dissapore, qualche divergenza di vedute tra direzione tecnica, staff, proprietà, oppure è successo qualcosa che noi non conosciamo. Nessuno si sarebbe aspettato un avvio così deludente, ma nessuno poteva aspettarsi nemmeno l'esonero di Fabio Grosso dopo tre giornate".