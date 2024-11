La Gazzetta dello Sport: La Fiorentina non sarebbe strutturalmente in grado di volare, ma se ne frega e ci riesce lo stesso

Due pagine sulla Fiorentina, presenti stamani su La Gazzetta dello Sport.

Pagina 28

Titolone sulla partita di ieri: “Il viola show Sette vittorie di fila”. E ancora: “I gol di Adli e Kean stendono il Como La Fiorentina resta seconda”. Articolo che inizia così: "E' come quella teoria sul calabrone. La Fiorentina non sarebbe strutturalmente in grado di volare, ma se ne frega e ci riesce lo stesso. In alto, altissimo".

Pagina 29

Qui ci sono le dichiarazioni: “Palladino sul futuro ”Penso all'Inter? Prima il Pafos". Sommario: “Il tecnico felice ”Siamo squadra". E Commisso festeggia i 75 anni: “Questo è un bellissimo regalo”.