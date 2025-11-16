Cautela per Vlahovic in vista della Fiorentina: il CT della Serbia lo lascia in tribuna. Un altro juventino in campo (e con la fascia da capitano)

Tengono banco le condizioni di Vlahovic, fermatosi nel finale della partita contro l'Inghilterra dopo aver accusato un risentimento agli adduttori, già lamentato nei match precedenti. Intanto, il CT della Serbia prende misure cautelari per accrescere le probabilità della sua presenza contro la Fiorentina, sabato prossimo.

Il serbo risparmiato

Una partita inutile ai fini della classifica, quella che interessa Serbia e Lettonia, entrambe eliminate dal girone K delle qualificazioni Europee al Mondiale del 2026. E infatti, il CT Paunovic non ha neanche convocato Vlahovic, che farà rientro tra martedì e mercoledì alla Continassa.

Un bianconero in campo

Presente, con tanto di fascia da capitano, un altro juventino quale Kostic: l'esterno sta riguadagnando quotazioni dopo l'arrivo di Spalletti, avendo anche firmato il gol vittoria contro la Cremonese.