Clamorosa vittoria all'ultimo secondo del Lecce, che resta davanti alla Cremonese. Si salva il Cagliari. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Serata tutta dedicata alla lotta salvezza, che ha presentato risvolti clamorosi fino all'ultimo secondo: hanno vinto tutte in coda ma soprattutto lo ha fatto il Lecce in casa del Sassuolo, proprio all'ultimo secondo: un 3-2 decido da Stulic all'ultima palla giocabile. I giallorossi erano andati in vantaggio per due volte: con una doppietta di Cheddira, neutralizzata prima da Laurienté e poi da Pinamonti, che aveva siglato il 2-2 all'82'.

Sull'altro campo, quello di Udine, la Cremonese aveva vinto per 1-0 grazie a un gol di Vardy e i grigiorossi avevano già chiuso la loro partita, pensando di aver operato il sorpasso. Il Lecce invece con il 3-2 finale resta a +1 e tutto si deciderà all'ultimo turno.

Chi invece si è salvato stasera è il Cagliari, che ha battuto per 2-1 il Torino: vantaggio granata con Obrador al 37' e rimonta prima dell'intervallo, ad opera di Esposito e Yerry Mina.

Cagliari-Torino 2-1

Sassuolo-Lecce 2-3

Udinese-Cremonese 0-1

La classifica

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter 86, Napoli 73, Milan 70, Roma 70, Como 68, Juventus 68, Atalanta 58, Bologna 55, Lazio 51, Udinese 50, Sassuolo 49, Torino 44, Parma 42, Genoa 41, Fiorentina 41, Cagliari 40, Lecce 35, Cremonese 34, Verona 21, Pisa 18.