Sulle Ali dell'entusiasmo: la Fiorentina cerca un altro colpo grosso sulle fasce. Koleosho scarta Parigi per Firenze

Non sarà stato il Psg ma comunque l'ipotesi di un ritorno a Parigi per Luca Koleosho c'era, dopo l'ottima seconda parte della scorsa stagione in Ligue 1. La Fiorentina però è stata più efficace e convincente sul classe 2004, che nonostante abbia scelto l'Italia, giocherà per la prima volta in Serie A. La Nazione sottolinea infatti come Koleosho abbia finalmente aperto al trasferimento in viola, escludendo un possibile ritorno in Francia.

Sulle (costose) Ali dell'entusiasmo

Il rush finale pre ritiro porterà dunque un esterno nella rosa viola, il primo vero esterno per Grosso, che però ha bisogno di altre tre pedine e nei sogni di Paratici ci sarebbe quello di portare in rosa anche un nome pesante. Uno del livello di Noa Lang o Johan Bakayoko per intendersi: per entrambi si parla di cifre vicine ai 20 milioni, chiaro che per profili di questo genere occorrano argomenti ben più convincenti di quelli serviti per Koleosho.