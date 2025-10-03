Posizione di Piccoli ok, ampiamente in fuorigioco Dodô. Gialli giusti, ma su De Gea quanta fretta... Esordio comodo per Badstübner

Florian Badstübner, 34 anni, alla prima stagione da arbitro internazionale e ieri alla prima partita di una fase finale di una competizione europea. E' andato tutto liscio in Fiorentina-Sigma Olomouc per l'arbitro sassone, per un esordio più che comodo.

Nessun evento sotto la lente

Non ci sono episodi chiave nel match. Sul gol di Piccoli nessuna posizione di offside, con l'attaccante viola che parte dietro la linea dell'ultimo difensore. Ampiamente avanti invece Dodô in occasione del tap-in dopo la traversa di Ranieri.

Ammonizioni

Quattro cartellini gialli. Fagioli, Ndour, Kostadinov e De Gea. Quest'ultimo per perdita di tempo: esagerato e frettoloso l'arbitro a estrarre l'ammonizione. Manca un giallo a Ranieri. Qualche fischio di troppo, con l'iniziale autorità del direttore di gara che fa perdere più tempo che altro. Comico il fuorigioco fischiato a Piccoli dopo che la difesa aveva già giocato palla. In generale una gara comoda per i direttori di gara.