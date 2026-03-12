Corriere Fiorentino: La Fiorentina si lancia a caccia di gol
Una pagina sulla Fiorentina presente sul Corriere Fiorentino di stamani.
Pagina 9
Ampio spazio dato a: “A caccia di gol”. Ovvero: “Senza reti da due partite, i viola cercano serenità in Europa Vanoli: ”Ci è mancata brillantezza, vincere fa bene al morale".
La sorpresa Rakow
In taglio alto sulla squadra femminile: “Semifinale d'andata di Coppa Italia la Juventus sbanca il Viola Park 0-2”. In taglio basso infine: “La sorpresa Rakow vuol stupire ancora, col cugino di Haaland e il nipote di Tudor”. Sottotitolo: “Secondi nel girone e spinti da Brunes (parente della stella del City): ”Che emozione".
💬 Commenti