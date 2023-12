Rosario ‘Serino’ Rampanti, ex centrocampista e poi allenatore del Torino, ha parlato a ToroNews.net in preparazione al confronto tra i granata e la Fiorentina, di scena al Franchi per l’ultima sfida del 2023 di Serie A.

Ecco cosa ha detto: “Con l’Udinese pochissime occasioni da rete ma il Torino ha condotto il gioco. Ha sempre mantenuto il possesso ma non è servito, perché non è stato tradotto in occasioni da rete, visto come si è difesa l’Udinese. Il Torino ha fatto il possibile per fare sua questa partita. Ma un’alternanza di risultati è nella normalità. Questo Torino non sempre più vincere tutte le partite, se non lo si fosse capito, e penso che la classifica rispecchi il valore della squadra”.

Motta e Italiano meglio di Juric

Quindi prosegue: “Temo che Fiorentina e Bologna siano più forti e per quest’anno irraggiungibili perché valgono di più e credo staranno davanti fino a fine campionato. Aggiungiamo che la Lazio credo si risolleverà quindi quello attuale è un andamento aderente alle aspettative. Certo, la piazza si aspetta che ci possa essere uno scatto di qualità, un cambio di marcia come quello che stanno vivendo il Bologna e la Fiorentina. Ma queste società hanno lavorato meglio del Torino; inoltre, allenatori e giocatori di viola e rossoblù stanno dimostrando di essere più bravi”.

Sulla prossima sfida con la Fiorentina: “Il Torino può rendere meglio contro squadre che cercano di giocare, rispetto a compagini che difendono basse come con l’Udinese. L’aggressione alta che chiede Juric, se applicata, può essere utile. I granata, poi, fuori casa hanno dimostrato di potersela giocare con chiunque”.