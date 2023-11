Per la sfida Fiorentina-Genk di domani, è previsto l'arrivo di circa 1400 tifosi ospiti. A tal proposito, è intervenuta l'assessore alla sicurezza urbana del comune di Firenze Benedetta Albanese: “Lo scorso ottobre, i tifosi del Ferencvaros hanno invaso il centro di Firenze, pure con scritte ‘anti-viola’ e fumogeni. Evitiamo atti incivili in questa nuova occasione, con i tifosi belgi non vogliamo un'atmosfera pericolosa. Ci auguriamo un atteggiamento fermo nei loro confronti, a tutela di Firenze e dei suoi cittadini”.

E aggiunge: “Sappiamo che il livello dell'attenzione sarà molto alto per tutelare le zone più delicate di Firenze. Inoltre, visto il patrimonio storico a cielo aperto della nostra città, continuiamo a chiedere fermamente che le manifestazioni delle tifoserie ospiti si svolgano fuori dal centro storico”.