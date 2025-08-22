Ecco Lamptey, terzino tutto qualità e intraprendenza nel mirino della Fiorentina. Una cartella clinica molto estesa - VIDEO

La Fiorentina si muove per aggiungere un'alternativa di rilievo sulla fascia destra per Stefano Pioli, inserendo un calciatore che possa sostituire Dodô, uno dei cardini della squadra, ma anche dargli fiato a gara in corso. La dirigenza viola si sta muovendo per Tariq Lamptey, classe 2000 ghanese in forza al Brighton. Lamptey gioca da 5 anni ai Seagulls, dopo essere cresciuto nel vivaio del Chelsea. Nato a Londra, il terzino ha anche passaporto inglese. Nazionale ghanese, l'ultima sua presenza con le Black Stars risale allo scorso ottobre.

Le caratteristiche del giocatore

Lamptey è un giocatore di grande velocità, ottima tecnica e capacità offensive notevoli. Un elemento capace di accompagnare molto bene l'azione, fornire assist e mettersi in proprio con doti di dribbling non indifferenti. Destro naturale, può giocare terzino destro, quarto e quinto di destra; il ghanese ha la propria debolezza principale sul piano fisico, essendo alto appena 163 centimetri e risentendo di questo aspetto nei duelli individuali. Lamptey andrà a scadenza il 30 giugno 2026 e potrebbe essere acquistato ad un prezzo di favore. L'ingaggio del giocatore? Si aggira sui 2 milioni e mezzo di euro.

Un'incognita che preoccupa

La carriera del giocatore del Brighton finora non è stata assistita dalla fortuna, la storia di problemi fisici di Lamptey è infatti davvero considerevole e non lascia indifferenti. Il giocatore africano ha avuto tantissimi infortuni, di tipo muscolare e traumatico, saltando tantissime partite negli ultimi 5 anni. Si può dire che, di fatto, l'ultima vera stagione giocata da Lamptey con un minutaggio rilevante è stata la 2021-2022. Un aspetto da tenere in considerazione: il giocatore è fermo dallo scorso maggio per un problema alla caviglia.

