Le parole più dure sono per Pradè, ma nel pre-gara. Stavolta la Fiesole sceglie la via del silenzio
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Le parole dure, stavolta, la Curva Fiesole (in trasferta in Ferrovia) le ha riservate in un volantino per Daniele Pradè. Tutto questo ad inizio gara.
A fine partita invece niente, nessuna contestazione particolare. Qualche fischio è partito da altri settori dello stadio, ma a regnare è stato soprattutto il silenzio.
Il silenzio per una classifica che è ancora più deficitaria dopo la terza sconfitta interna su tre gare giocate al Franchi, anche se stavolta accompagnata da una prestazione migliore rispetto a quelle fatte contro Napoli e Como.
I sostenitori viola sono preoccupati, ma sono anche in una posizione d'attesa, speranzosi che le prossime gare possano cambiare il corso di questa stagione.
