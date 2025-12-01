Corriere Fiorentino: Vanoli si consola col calendario

Il Corriere Fiorentino in edicola questa mattina non può non parlare dell'ennesima sconfitta della Fiorentina e dei rischi che si fanno sempre più grandi.

Prima pagina

“Sulla strada per l'inferno" intitola infatti il Corriere in prima pagina, continuando poi con il sottotitolo ”La Fiorentina perde anche contro l'Atalanta dell'ex Palladino e si allunga la distanza dalla zona salvezza: situazione complicata".

Pagine interne

A pagine 2 il quotidiano intitola: “Salvezza più lontana" e poi ancora “I viola reggono un tempo e sfiorano un gol poi il fortunoso vantaggio atalantino indirizza la partita. Vanoli resta ultimo”. Nella pagina seguente troviamo un approfondimento sull'ex allenatore viola, oggi all'Atalanta: “Il volo in vetta, il caso Bove. In 12 mesi si è capovolto il mondo”. Infine, a pagina 4, le parole dei protagonisti della partita: “Vanoli si consola col calendario: Ora arrivano le nostre partite”.