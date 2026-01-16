Questa mattina dalla Bosnia è arrivata la notizia dell'incontro in settimana avvenuto a Zagabria tra Edin Dzeko e lo Željezničar, club bosniaco dove l'attaccante viola ha mosso i suoi primi passi da professionista (LEGGI QUI).

Doccia fredda

I tifosi del club di Sarajevo avevano già iniziato a sognare da qualche giorno il ritorno del giocatore e questa notizia ha acceso ancora di più gli entusiasmi. Ma la doccia fredda è arrivata da Jasmin Ligata, responsabile delle pubbliche relazioni di Dzeko, che su Instagram ha chiarito il motivo dell'incontro.

Il messaggio di Ligata

“Edin Dzeko e Nijaz Brkovic (presidente del Consiglio di Amministrazione dello Željezničar,) non hanno discusso il trasferimento di Edin al FK Željezničar. Questa non è un'opzione realistica al momento. E' stata discussa la visione del Consiglio di Amministrazione di Želja per il futuro. La conversazione è stata consigliera e amichevole. Il presidente di Želja vi confermerà lo stesso”.