Totti: "Mi ricordo quando si cominciò a parlare di Batistuta alla Roma. Non credevo venisse, era il simbolo della Fiorentina"

L'ex bandiera della Roma Francesco Totti ha parlato al programma di Amazon Prime "Fenomeni", intervenendo sulle vicende legate ai tempi dello Scudetto vinto con i giallorossi:

Il sogno dello Scudetto e… Batistuta

“Era il mio sogno, ancora più del Mondiale. Ma non era semplice vista la concorrenza e il livello del campionato. Nel 2000, però, Sensi decise di comprare tutti facendo una squadra per vincere subito. Si cominciò a parlare di Batistuta...”.

“Era il simbolo della Fiorentina”

"Io non pensavo potesse venire davvero. Era l'attaccante più forte del momento nonché il simbolo della Fiorentina. Per questo non mi sarei mai immaginato che potesse arrivare, poi però successe e capii che si poteva fare tanto. Anche perché nel 2000 aveva vinto la Lazio, e noi eravamo arrivati lontani, tipo ottavi, quindi dovevamo vincere per forza".