Fiorentina, grana scampata? Lang polemico con Allegri, interrompe il riscaldamento dopo il mancato ingresso in campo

Questa estate la Fiorentina ha seguito da vicino Noa Lang, che era considerato un esubero in casa Napoli. L'olandese poi è rientrato nei piani di Allegri dopo la mancata cessione, ma è ancora dietro nelle gerarchie dei partenopei.

L'episodio

Come riporta DAZN, nella sconfitta contro il Venezia, l'olandese non avrebbe preso bene la decisione di Allegri di mandare in campo Allison Santos appena rientrato dall'infortunio al posto suo. Così Lang avrebbe interrotto il riscaldamento infastidito.

Scampata grana?

Rimproverato da Anguissa, Lang non è nuovo a comportamenti simili, con il carattere fumino dell'ala offensiva che ormai è noto ai più. Che la Fiorentina si sia risparmiata una grana all'interno della sua rosa?