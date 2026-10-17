Stadio Franchi: come si vedrà la partita 'dietro' la nuova curva? L'incognita dei vecchi spalti a vista

C'è un tema che via via che il restyling dello stadio Artemio Franchi prosegue, si fa sempre più stringente ma anche fumoso ed è la realizzazione delle strutture angolari, a collante per intendersi, tra i bordi laterali della nuova Fiesole (ma anche per la nuova Ferrovia sarà lo stesso) e i lati lunghi dello stadio, Tribuna e Maratona.

Cosa si sa

E' noto che la struttura non seguirà una perimetrazione rettangolare del campo per cui la linea degli spalti che costeggerà le due linee di fondo non andrà ad intersecare ad angolo retto Tribuna e Maratona, destinate a ‘proseguire’ anche ‘alle spalle’ delle nuove curve. Lo si evince anche dalla profilatura della nuova Maratona, che avrà dei posti anche idealmente ‘dietro’ la nuova gradinata, almeno per quel che riguarda la parte alta. L'anello inferiore infatti dovrebbe integrarsi naturalmente con quello della Fiesole nuova.

Cosa non si sa

Ciò che ancora non è chiaro, secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, è come sarà colmato invece lo spazio alto perché, a differenza di molti altri restyling gli spalti nella parte superiore non si uniranno a formare un unica struttura, separata da divisori. Ma rimarrà uno stacco netto: l'ipotesi presentata dai rendering iniziali prevedeva l'installazione di schermi a led, che però non potrebbero colmare l'intero spazio, proprio a causa della presenza di quei posti più arretrati.

Il rischio concreto ad oggi è che una parte dei vecchi spalti, oltreché dall'esterno, sia visibile anche dall'interno, come una sorta di sfumatura poco gradevole esteticamente. Per quanto riguarda i posti cosiddetti ‘arretrati’ invece, la visibilità non sarà chiaramente compromessa ma un po' peggiorativa rispetto ai settori più centrali sì. Per far rientrare il nuovo Franchi tra le sedi candidabili a ospitare Euro 2032 occorreva una capienza di almeno 40.000 posti, quantitativo ricavato evidentemente anche grazie ai posti a ridotta visibilità.