Sinistra Progetto Comune: "Curve a prezzi popolari e fotovoltaico nel nuovo Franchi. Lo chiede il Q2"

“Ieri sera il Consiglio di Quartiere 2 ha approvato a maggioranza due atti sullo stadio Artemio Franchi, presentati dal nostro gruppo: il primo chiede che nella Curva Fiesole e nella Curva Ferrovia i prezzi dei biglietti non salgano oltre l’inflazione. Il secondo chiede che l’impianto fotovoltaico previsto dal progetto venga realizzato davvero”. A dirlo sono Lorenzo Palandri e Dmitrij Palagi, entrambi esponenti di Sinistra Progetto Comune.

“Fermate gli aumenti per i settori popolari”

“L'invito all’Amministrazione è quello di usare il prossimo rinnovo della convenzione con ACF Fiorentina per fermare gli aumenti nei settori popolari. Eventuali adeguamenti dovrebbero restare entro l’indice ISTAT dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati, e le promozioni per famiglie e bambini andrebbero mantenute. La mozione chiede anche di premiare chi raggiunge lo stadio con il trasporto pubblico, insieme ad Autolinee Toscane: un biglietto unico per partita e autobus o tramvia, accordi con il bike sharing, pacchetti dedicati nei giorni delle partite”.

L'impianto fotovoltaico

“Inoltre il progetto iniziale del nuovo Franchi prevedeva un impianto fotovoltaico importante per tutta l’area di Campo di Marte, e i problemi di copertura economica dei lavori rischiano di farlo saltare. Il Quartiere chiede che la sua realizzazione «non venga stralciata e nemmeno rimandata»: ad aprile la Commissione 5 del Consiglio comunale aveva già approvato all’unanimità un nostro ordine del giorno nella stessa direzione. Ora si aggiunge la voce del territorio in cui lo stadio si trova”.

Due richieste concrete

“Le due richieste diventano concrete in un passaggio preciso: gli accordi con la Fiorentina. Quello per la stagione 2026/2027 ha confermato per il terzo anno un canone di 600.000 euro, con la manutenzione a carico del Comune. Nel programma triennale è già iscritta una concessione dello stadio per sessant’anni, con un valore stimato di oltre un miliardo e mezzo di euro, legato a biglietteria, hospitality e sky box. Se il prezzo delle curve e il fotovoltaico non entrano adesso fra le condizioni della parte pubblica, sarà difficile chiederli dopo a una società che gestirà per decenni l’impianto e i suoi ricavi”.

“Chiediamo quindi alla Sindaca e alla Giunta di portare i due atti al tavolo con la Fiorentina, sia per il rinnovo dell’accordo sia nella valutazione della proposta di concessione. Chiediamo anche di riferire in Commissione e al Consiglio di Quartiere 2, come gli atti prevedono, e di dirci se il fotovoltaico è ancora nel quadro economico dei lavori e con quali risorse”.

“Energia pulita e meno traffico”

"Ringraziamo il Consiglio di Quartiere 2 per un voto che ha tenuto insieme maggioranza e opposizioni. Lo stadio è stato ricostruito con risorse pubbliche. Deve restare un posto dove chi tifa può permettersi di entrare, e deve restituire qualcosa a chi abita intorno: energia pulita e meno traffico nei giorni di partita".