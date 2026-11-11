In estate fu proposto a Paratici, oggi è svincolato. Occasione persa o rimpianto?
Retroscena di mercato svelato da TMW: un veterano della difesa, oggi svincolato, era stato proposto alla Fiorentina.
La proposta
Si tratta di Francesco Acerbi, 38 anni, rimasto senza squadra dopo l'esperienza triennale all'Inter. Il suo agente, Federico Pastorello, avrebbe proposto il centrale a Paratici nel corso della sessione di calciomercato, con il diesse viola che però ha rifiutato le avances.
Nulla di fatto
Rifiuto che, probabilmente, nasce dagli accordi già stipulati con Dragusin e Viery, tra i primi ad arrivare al Viola Park come nuovi acquisti. Chissà se una figura come Acerbi avrebbe fatto comodo a questa Fiorentina…
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