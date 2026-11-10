B. Ferrara: "Mai pensato che Dragusin fosse un passo avanti rispetto a Pongracic. Abbiamo speso 30 milioni per la difesa, prima o poi..."

Il giornalista e tifoso viola Benedetto Ferrara ha parlato a Radio Bruno del momento che sta vivendo la Fiorentina, anche dopo il pareggio contro la Juventus.

Ottimismo

“Sono ottimista e vedo il bicchiere della Fiorentina mezzo pieno. La squadra la vedo motivata e coraggiosa, ma il problema è che ci sono diverse falle. Con due gol a partita presi, fare una stagione importante diventa difficile".

A centrocampo e in difesa

“Secondo me i problemi sono anche a centrocampo. Oulai mi è piaciuto molto a differenza di Ndour, che però piace tanto agli allenatori e un motivo ci sarà. Spero rientri presto Atta e che non sarà più una questione di modulo ma di possibilità. Difesa? Viery ci racconta tutta la sua inesperienza in Italia. Di Dragusin ero contento del suo arrivo, ma non ci vedevo un salto di qualità per il dopo Pongracic. Abbiamo speso 30 milioni per la difesa, i risultati prima o poi spero arriveranno. A gennaio serve un centrocampista di rottura”.