Vergara: "Che emozione segnare in Champions, ma contro la Fiorentina è un gol ancora più bello"

L'ultima partita giocata dalla Fiorentina non è certamente un bel risultato nella corsa salvezza. La squadra viola ha perso a Napoli, 2-1: non è bastata la rete di Solomon nella ripresa a compensare il doppio vantaggio iniziale di Vergara e Gutierrez (entrambi al primo gol in Serie A).

Il gol pazzesco di Vergara contro la Fiorentina

In particolare, il primo gol partenopeo è un gioiello propiziato dalla fantasia tecnica del classe 2003. Vergara ne parla a Radio CRC: “Segnare in Champions League mi ha reso molto felice. Ero incredulo, penso si capisse dalla mia faccia. Ma il gol contro la Fiorentina è stato più bello”.

“Segnare in Champions incredibile, ma contro la Viola è stato un gol più bello”

“Quello è stato un gol ancora migliore, anche perché alla fine il Napoli ha vinto. Lo dedico a tutto lo stadio e a chi era lì a esultare con me in quel momento”.