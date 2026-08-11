Marino: "La Fiorentina voleva mandare Elia al Ravenna, il ragazzo si è imposto per venire a Bari"

Durante il calciomercato, la Fiorentina si è dimostrata molto attiva anche a livello giovanile. Sono partiti tanti ragazzi, alcuni a titolo definitivo (grandi protagonisti dello Scudetto Primavera), altri soltanto in prestito.

Elia-Bari, il retroscena di Marino

Tra questi c'è Salvatore Elia, andato al Bari in prestito con diritto di riscatto. Della trattativa ha parlato il direttore generale biancorosso Pierpaolo Marino: “La Fiorentina non voleva che Elia si trasferisse qui. Lo voleva mandare a Ravenna”.

“La Fiorentina voleva mandarlo a Ravenna, ma…”

“Elia però ha rifiutato la destinazione e ha insistito per venire qui. Ha messo in condizione la Fiorentina di mandarlo a Bari. Devo ringraziare Salvatore e anche Stefano Mauri per l'operazione”.