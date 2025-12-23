​​

header logo

Infortunio non da poco per Folorunsho. L'ex viola in dubbio anche per la gara contro la Fiorentina

Redazione /
Folorunsho Fiorentina
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Dopo un duro scontro con il palo di una porta durante Cagliari-Pisa, l'ex Fiorentina Folorunsho si è infortunato il ginocchio destro e da poco è uscito il report medico sulle sue condizioni. 

Il report

“A seguito dell’infortunio riportato in occasione della gara contro il Pisa, Michael Folorunsho si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo: le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club”. 

I tempi di recupero

Un infortunio che lo potrebbe tenere lontano dal rettangolo verde anche per un mese intero. La partita contro la Fiorentina è in programma proprio il 24 gennaio, tra un mese esatto. Da capire se l'ex viola si sarà rimesso in sesto per il match al Franchi. 

Seguici su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti