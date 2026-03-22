Fagioli: "Siamo ancora in apnea ma grandissima partita. Meno male De Gea ci ha salvato alla fine sennò era un incubo"

Il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli è stato intervistato da DAZN dopo il pareggio per 1-1 contro l'Inter.

"Siamo ancora in apnea perché questo punto non ci toglie da quella situazione lì, però abbiamo fatto una grandissima partita, quella che dovevamo fare. Io ho preso il premio da MVP ma doveva vincerlo Cher perché l'anno scorso ha passato momenti difficili e quest'anno avendo continuità sta dimostrando tutto il suo valore.

Il gol sventato alla fine? E menomale, sennò quest'anno era un incubo. Il ruolo da play? Ho lavorato tanto con il mister e con lo staff, poi mi sono convinto che quel ruolo lì è il mio".