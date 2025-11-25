Dopo la Fiorentina, trasferta ghiacciata per la Juventus. Dirigenti bloccati in Svezia, gara di Champions a rischio?

Scenario surreale per quanto riguarda la Juventus. Dopo il pareggio al Franchi di sabato contro la Fiorentina, i bianconeri sono chiamati a una risposta convincente in Champions League: stasera alle 21, infatti, è in programma l'incontro in Norvegia contro il Bodø/Glimt.

La disavventura dei dirigenti della Juve

C'è un problema per quanto riguarda i dirigenti bianconeri. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Damien Comolli e Giorgio Chiellini -rispettivamente amministratore delegato e director of football strategy della Juventus- sono bloccati in Svezia. A Bodø, infatti, ha ripreso fortemente a nevicare.

Partita a rischio? Non sembra

La coltre di neve che avvolge la città non sembra essere tale da mettere a rischio la partita. Salvo particolari variazioni di intensità della neve, che resta da monitorare, la Juventus scenderà in campo senza problemi. E alla fine i due dirigenti dovrebbero arrivare a destinazione… dopo quattro ore di viaggio in auto.