Stefano Pioli parla anche del mercato aperto che inficia il lavoro di un allenatore in questa fase della stagione, per poi spostarsi sul campo.

“L’allenatore del Polissya è ottimo, all’andata siamo stai bravi a togliere loro le giocate, sorprendendoli. Ho detto ai ragazzi di essere pronti perchè son convinto che qualcosa cambieranno, per stravolgere i nostri equilibri, soprattutto in difesa. Dovremo stare attenti. Girare l’Europa è molto stimolante, si può sempre imparare conoscendo nuovi campionati e allenatori diversi. In Italia pensiamo di essere avanti ma non è così, gli allenatori sono preparati in ogni parte del mondo e non bisogna pensare di aver lavorato meglio. Nel calcio, che è un gioco semplice, le cose cambiano velocemente e bisogna farsi trovare pronti”.

“Lavorare col mercato aperto non è complicato, è sbagliato. Non si capisce perchè debba continuare il mercato con l’inizio delle partite. C’è tutto il tempo per chiuderlo prima. Per noi allenatori è tutto più difficile, nel mio gruppo però ho visto grande attenzione, al di là della situazione di Comuzzo che ti porta via qualcosa per forza… come fai a non pensarci, come fa il procuratore a non chiamarti e tu a non chiamare a casa. Ciò che dice Italiano è quello che pensiamo tutti noi allenatori, bisogna cambiare qualcosa".