Il riconoscimento speciale dell'Argentinos Juniors per Gonzalez. L'attaccante viola premiato assieme a Mac Allister. VIDEO

Prima di spostarsi in Europa allo Stoccarda, Nico Gonzalez è cresciuto calcisticamente nell’Argentinos Juniors. Il classe '98 argentino è poi diventato un punto di riferimento sia per la Fiorentina che per la Nazionale argentina.

E proprio durante gli impegni della formazione di Scaloni Nico Gonzalez ha ricevuto un riconoscimento speciale dal suo primo club professionistico, assieme al campione del mondo Alexis Mac Allister, calciatore del Liverpool.

I due calciatori sono stati premiati per le proprie carriere dal club di Buenos Aires, e hanno ringraziato la squadra in cui sono cresciuti sul canale X del Semillero: “Orgogliosi di appartenere alla grande famiglia dell'Argentinos Juniors”.