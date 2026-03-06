Fagioli escluso dai convocati per i playoff? Buffon: "In Nazionale va chi merita. Tra i giovani ci sta impressionando Kayode"

Manca pochissimo ai plyaoff che vedranno l'Italia sfidare l'Irlanda del Nord e poi, eventualmente, una tra Galles e Bosnia per centrare la qualificazione al Mondiale dopo due assenze consecutive. Sta facendo già discutere l'indiscrezione secondo cui il ct Gattuso vorrebbe richiamare Verratti, scelta che peraltro potrebbe comportare l'esclusione dai convocati del regista della Fiorentina Nicolò Fagioli.

“In Nazionale viene chi merita”

Proprio sul tema delle convocazioni s'è espresso a Il Messaggero il capo delegazione Gianluigi Buffon: “Se c'è una cosa che non manca a Gattuso è proprio il coraggio. In Nazionale viene chi merita, indipendentemente dall'età. Poi ovviamente devi mantenere uno zoccolo duro, perché non puoi caricare i giovani di troppa responsabilità. A proposito di talenti una grande sorpresa è Palestra, che sta facendo vedere cose clamorose. Un altro che sta facendo molto bene è Kayode, senza dimenticare Vergara e Pisilli”.