UFFICIALE: Giovanni Fabbian è un nuovo calciatore della Fiorentina

Ora è ufficiale: Giovanni Fabbian è un nuovo centrocampista della Fiorentina. Il classe 2003 è arrivato a Firenze nella giornata di ieri, sostenendo le visite mediche per poi firmare il suo nuovo contratto con il club viola, con ingaggio decisamente aumentato rispetto a quello percepito a Bologna.

La formula dell'operazione

La formula è quella emersa nelle scorse ore: prestito oneroso fino al termine della stagione con obbligo di riscatto, fissato a 15 milioni, in caso di salvezza. Fabbian sarà subito a disposizione di mister Vanoli, a partire dalla gara di sabato contro il Cagliari.

La nota del club

ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con obbligo a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Fabbian dal Bologna F.C.

Fabbian, nato a Camposampiero, il 14 gennaio 2003, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Inter, con cui ha vinto un Campionato Primavera nel 2022, e, nel corso della sua carriera, ha vestito anche la maglia della Reggina. Il nuovo calciatore viola ha disputato 91 presenze con il Bologna tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League ed Europa League mettendo a segno 11 reti e vincendo una Coppa Italia.

Fabbian è stato, inoltre, un pilastro della Nazionale Under 21 Azzurra ed è già stato convocato in Nazionale Maggiore per le partite di qualificazione ai prossimi Mondiali. Ha scelto di indossare in viola la maglia numero 80.

