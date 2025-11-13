Le formazioni ufficiali di Moldova-Italia: Gattuso mischia le carte in tavola. Vicario torna tra i pali, tandem d'attacco inedito

Benché la Norvegia stia vincendo in casa contro l’Estonia, vanificando qualsiasi tentativo sa parte degli azzurri, alle ore 20.45 la Nazionale di Gennaro Gattuso scende in campo a Chisinau contro la Moldova nella penultima sfida del Girone I delle Qualificazioni alla prossima Coppa Del Mondo. Le scelte del commissario tecnico non sorprendono, calcando le previsioni della vigilia.

Gattuso pensa alla Norvegia e cambia le carte in tavola

Tutto confermato in casa azzurra con un 4-4-2 con Orsolini e Zaccagni nel ruolo di esterni del centrocampo, pronti a dar supporto alla coppia d'attacco Raspadori-Scamacca. In cabina di regia tornano Tonali e Cristante. In porta ci sarà Vicario, con Donnarumma che osserverà un turno di stop, davanti a lui Bellanova e Cambiaso sulle fasce e Mancini e Buongiorno nel mezzo.

Le scelte ufficiali dei due allenatori

Queste le formazioni delle due quadre

Moldova (3-5-2) Cojuhar; Stefan, Craciun, Dumbravanu; Revenco, Perciun, Rata, lonita, Reabciuk; Nicolaescu, Postolachi. Commissario tecnico: Lilian Popescu.

Italia (4-4-2) Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Cristante, Tonali, Zaccagni; Raspadori, Scamacca. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.