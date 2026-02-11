Casarin: "Avrei dovuto arbitrare io quel famoso Cagliari-Fiorentina del 1982, ma poi..."

A Radio Bruno Toscana l'ex arbitro Paolo Casarin è tornata su quel famoso Cagliari-Fiorentina del campionato 1981/82, che di fatto costò lo scudetto alla squadra viola: “Inizialmente ero stato designato io per quella partita, ma poi mi dissero che avrei dovuto dirigere l'eventuale spareggio tra Fiorentina e Juventus. Per questo motivo fui sostituito da Mattei, fu una decisione a cui non potevo oppormi”.

Peraltro, anni dopo, Mattei avrebbe rivelato a Ciccio Graziani che sbagliò ad annullare quel gol e che, rivedendolo, l'avrebbe sicuramente convalidato.