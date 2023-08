Sul proprio sito, il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato della situazione legata al difensore brasiliano Murillo, classe 2002 brasiliano per cui la Fiorentina nelle passate settimane ha presentato anche delle offerte.

Ecco cosa ha detto: “Murillo è stato accostato a lungo alla Fiorentina senza che esistessero le condizioni per chiudere l’affare. Il difensore centrale in uscita dal Corinthians è infatti sul punto di firmare per il Nottingham Forest. La trattativa è in uno stato avanzato e si aspetta la chiusura in modo da consentire a Murillo di volare in Inghilterra per le visite. Operazione da circa 15 milioni, bonus compresi”. Per la Fiorentina al momento la pista più calda è quella che porta all'argentino Valentini.