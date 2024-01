Gruccione avvisa: “L’amministrazione non finanzierà il terzo lotto del Padovani, necessario per farci giocare la Serie A”

E’ notizia di questi giorni che il Comune di Firenze ha stanziato 10 milioni di euro per riqualificare lo stadio del rugby realizzando 7mila posti. Per questi motivi nel quando in cui la Fiorentina scegliesse il Padovani come luogo dove trasferire la squadra durante la ristrutturazione dello Stadio Franchi, secondo quanto confermato dall’amministrazione comunale, i restanti 8mila necessari a costruire un impianto omologato per la Serie A sarebbero a carico della club gigliato.

Lo stesso assessore allo Sport Cosimo Guggione, in sede di Consiglio comunale, rispondendo ad una domanda di attualità di Dmitrij Palagi ha sottolineato come l’amministrazione si sottragga dallo stanziamento di ulteriori fondi utili all’ampliamento del Padovani: ”Non è previsto che l'amministrazione sostenga il finanziamento per il terzo lotto, che consentirebbe di trasformare il complesso Padovani in uno stadio di calcio fruibile per le partite di serie A" .