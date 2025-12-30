"I calciatori non spingono per il bene della Fiorentina, manca la voglia di uscire da questa situazione. Non accetto sentire parlare di paura"

Intervenuto a Lady Radio, il giornalista Alberto Polverosi ha commentato così la situazione della Fiorentina: “Il paradosso è che tra il rientro di Gosens, la crescita di Gudmundsson e di Fagioli e il cambio di modulo la gara di Parma avrebbe anche qualche spunto positivo, poi però il risultato e la classifica ti dicono che non ci si può confrontare su altro. Ora servono i punti e basta, anche giocando malissimo. La quota salvezza per fortuna si sta abbassando, ma la Fiorentina non può continuare a non approfittarne”.

“I calciatori non possono avere paura”

Poi ha aggiunto: “Non ricordo una Fiorentina in cui i calciatori giocano così male, la dirigenza commette così tanti sbagli. 9 punti in 17 partite sono un bilancio gravissimo e la situazione sembra non accennare a migliorare. Non accetto che si parli di paura, a questi livelli non puoi giocare se hai paura di perdere. Io non vedo paura, vedo calciatori che non sanno dove si trovano e che non spingono per il bene della Fiorentina. Sembra che manchi proprio la voglia di uscire da questa situazione, e lo dimostrano le prestazioni così come il fatto che si siano voluti due mesi per prendere un dirigente di calcio dopo le dimissioni di Pradè”.