La Fiorentina ha scelto Dzeko, il Bologna Immobile. Presto Italiano avrà il suo rinforzo in attacco

La Fiorentina ha scelto il suo attaccante: dopo un periodo di indecisione tra Dzeko e Immobile, ha scelto il bosniaco per rinforzare il reparto. Il Bologna, intanto, che prima era vicino proprio all'ex Fenerbahce, nel frattempo ha virato sull'ex Lazio, ora in forza al Besiktas ma pronto a tornare in Serie A.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, è fatta per l'arrivo di Ciro Immobile al Bologna. L'attaccante arriverà dall'ex viola Vincenzo Italiano e firmerà un contratto di un anno con opzione per un'ulteriore stagione.