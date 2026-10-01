Amatucci altro rimpianto? La Fiorentina intanto si tutela. Una clausola a favore della società viola
Dopo il gol all’esordio con la maglia azzurra di Michael Kayode, a Firenze si è riacceso il dibattito sulla scelta della Fiorentina di lasciar partire il terzino classe 2004, con molti tifosi che si interrogano sulla tempistica della cessione e sul rimpianto di veder esplodere altrove un talento delle proprie giovanili.
Un altro rimpianto?
Ma Kayode non è l’unico giovane del vivaio viola che rischia di trasformarsi in un rimpianto. Tra i nomi c’è anche Lorenzo Amatucci, centrocampista classe 2004 che in estate ha lasciato definitivamente Firenze per trasferirsi al Deportivo A Coruña per 2,5 milioni di euro, più bonus.
Tutela economica
Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Niccolò Ceccarini, nell'operazione la Fiorentina si sarebbe inoltre riservata il 20% sulla futura rivendita. Una tutela economica che potrebbe permettere ai viola di beneficiare di un'eventuale futura crescita del valore del centrocampista.